Общество

Почти две трети месячной нормы осадков выпало в Москве за сутки

Синоптик Тишковец: в Москве за сутки выпало до 64% месячной нормы осадков
Пелагия Тихонова/РИА Новости

В Москве за сутки выпало до 28 миллиметров осадков, что составляет около 64% месячной нормы февраля. Об этом РИА Новости сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его данным, на опорной метеостанции ВДНХ зафиксировано 23 миллиметра осадков — это 52% от нормы месяца. На других столичных станциях показатели оказались выше: на МГУ выпало 25 миллиметров, а на Балчуге — 28 миллиметров, что соответствует примерно 64% февральского климатического показателя.

Эксперт отметил, что месячный лимит осадков в столице практически исчерпан.

В Центральной России наиболее интенсивные снегопады зарегистрированы в Туле — 31 миллиметр при месячной норме 38 миллиметров. В Рязанской области, по словам синоптика, в Окском заповеднике выпал 41 миллиметр при норме 36–42 миллиметра.

Тишковец предупредил, что в Москве вырастут самые высокие сугробы с начала зимы. По его словам, высота снежного покрова в российской столице увеличится на 32 см. Он обратил внимание, что в Москве будет побит рекорд 19 февраля 1994 года по высоте сугробов, тогда сугробы в столице достигали 72 см.

Ранее москвичам рассказали о погоде на 21 и 22 февраля.
 
