Общество

Синоптик перечислил регионы, которые накроет снегопад

Синоптик Тишковец: 19 февраля снег выпадет во всей Центральной России
Михаил Воскресенский/РИА Новости

Уже в четверг на Центральную Россию обрушится балканский циклон, который принесет более трети месячной нормы осадков. Об этом в интервью Tsargrad.tv предупредил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, помимо столичного региона, снегопад накроет Тверскую, Ярославскую, Владимирскую, Смоленскую, Калужскую, Тульскую, Рязанскую области. На юго-западе под ударом окажется Орловская, в Черноземье — Липецкая, Курская, Воронежская и Белгородская области, а также Вологодская на севере.

«Не могу сказать, что это прямо Армагеддон, экстрим, пугать не надо. Но это интенсивные снегопады, которые доставят много работы коммунальщикам и много проблем автомобилистам, особенно в дальней дороге», — сказал Тишковец.

Как сообщала главный специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова, 19 февраля Москву и Московскую область накроет настоящий снежный коллапс.

Снегопад, по ее информации, начнется после двух-трех часов ночи, причем он будет сопровождаться метелью. К утру ожидается выпадение не менее 5 мм осадков, а днем погода станет еще более непредсказуемой, снегопады усилятся и накроют практически всю территорию Москвы и Московской области. Это приведет к созданию снежных заносов на дорогах, метель сохранится и в дневные часы, будет дуть ветер от 12 до 17 м/с.

Ранее синоптик назвал регионы, где выросли гигантские сугробы.
 
