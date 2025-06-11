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«Под меня зачем-то роют»: многоженец Сухов высказался об обвинениях в домогательстве

Многоженец Иван Сухов назвал обвинения в домогательствах сказками
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Кадр из видео/Telegram-канал «РЕН ТВ|Новости»

Многоженец из Москвы, отец 30 детей Иван Сухов в беседе с РЕН ТВ прокомментировал новость о том, что его 19-летняя дочь обвинила его в домогательствах.

Он подчеркнул, что сказанное на телешоу неправда, и посетовал, что его дочь используют против него.

«Злые люди просто хотят сотворить плохое. Особенно эти ток-шоу, которые под меня зачем-то роют, чего-то придумывают и манипулируют в трудной ситуации больным ребенком», — высказался мужчина.

Он обвинил журналистов в желании сделать на нем как на публичной личности хайп и «обвинить в разных непотребностях», назвав их наглыми и бессовестными.

Сухов заявил, что свою дочь любит и ничего плохого о ней не скажет.

Мужчина отметил, что направляется в Следственный комитет один, без адвоката, уверенный в своей правоте.

«Бояться нечего, преступлений никаких не совершал в отношении своей дочери», — подчеркнул многоженец, в заключение отметив, что сказанное о нем на ток-шоу «сказки» и «вымысел».

Ранее стало известно, что столичный СК начал проверку Ивана Сухова после того, как взрослая дочь обвинила его в домогательствах.

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