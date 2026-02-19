Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Задержание экс-принца Эндрю Блокировка TelegramЦиклон «Валли»
Общество

МЧС опубликовало фото обрушившейся крыши цеха в Липецкой области

МЧС опубликовало фото последствий обрушения кровли цеха завода Моторинвест
ГУ МЧС России по Липецкой области

Главное управление МЧС (ГУ МЧС) России по Липецкой области опубликовало на официальном фото обрушившуюся кровлю в сварочном цехе предприятия в Краснинском округе региона.

На опубликованном кадре видно обрушившуюся крышу одного из цехов предприятия, а также сотрудники экстренных служб.

В МЧС уточнили, что на место происшествия направлены силы и средства ведомства, информация о пострадавших уточняется.

Глава Липецкой области Игорь Артамонов ранее сообщил, что на территории завода «Моторинвест» обрушилась кровля. Как писал Life со ссылкой на Shot, на данный момент неизвестно, сколько человек оказалось под завалами. По предварительной информации, причиной обрушения мог стать снег, который скопился на крыше из-за сегодняшней непогоды.

Уточняется, что предприятие занимается производством электрокаров Evolute. Ранее там производили Changan CS35.

Ранее в Нижегородской области произошло обрушение крыши в детском саду.
 
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!