МЧС опубликовало фото обрушившейся крыши цеха в Липецкой области

Главное управление МЧС (ГУ МЧС) России по Липецкой области опубликовало на официальном фото обрушившуюся кровлю в сварочном цехе предприятия в Краснинском округе региона.

На опубликованном кадре видно обрушившуюся крышу одного из цехов предприятия, а также сотрудники экстренных служб.

В МЧС уточнили, что на место происшествия направлены силы и средства ведомства, информация о пострадавших уточняется.

Глава Липецкой области Игорь Артамонов ранее сообщил, что на территории завода «Моторинвест» обрушилась кровля. Как писал Life со ссылкой на Shot, на данный момент неизвестно, сколько человек оказалось под завалами. По предварительной информации, причиной обрушения мог стать снег, который скопился на крыше из-за сегодняшней непогоды.

Уточняется, что предприятие занимается производством электрокаров Evolute. Ранее там производили Changan CS35.

Ранее в Нижегородской области произошло обрушение крыши в детском саду.