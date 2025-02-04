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В Бурятии освободили от должности ставшего фигурантом уголовного дела министра

Задержанного министра сельского хозяйства Бурятии освободили от должности
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Минсельхоз РБ

Зампредседателя правительства Бурятии — министра сельского хозяйства и продовольствия Бурятии Галсана Дареева, обвиняемого в превышении должностных полномочий, освободили от должности. Об этом говорится в указе на сайте правительства республики.

Отмечается, что отставка была принята на основании личного заявления.

«Расторгнуть трудовой договор по собственному желанию и уволить 4 февраля», — указано в документе.

Дареева задержали и заключили под стражу в декабре прошлого года. Чиновника обвинили в двух эпизодах преступлений, предусмотренных п. «е» ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Российской Федерации («Превышение должностных полномочий из корыстной или иной личной заинтересованности»).

По версии следствия, летом 2022 года Дареев дал указание своему подчиненному о получении от двух сельхозпроизводителей денежных средств для нужд возглавляемого им министерства — свое требование чиновник обосновал ранее оказанной поддержкой этих организаций. Деньги были получены, израсходованы на личные нужды министра и нужды возглавляемого им министерства.

Ранее задержали экс-сотрудника администрации Серпухова, подозреваемого в коррупции.

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