В Бурятии министра сельского хозяйства отправили в СИЗО

Главу Минсельхоза Бурятии Дареева отправили в СИЗО на два месяца

В Бурятии суд отправил министра сельского хозяйства Республики Галсана Дареева в СИЗО на два месяца. Об этом сообщает Telegram-канал «Информ Полис | Новости Бурятии» со ссылкой на источник.

По данным канала, Дареев будет находиться в изоляторе во время расследования.

В Telegram-канале прокуратуры республики сообщили, что министр обвиняется по статье о превышении должностных полномочий лицом из корыстной и иной личной заинтересованности. В ходе следствия стало известно, что глава Минсельхоза дал указания подчиненному незаконно получить от сотрудников сельскохозяйственных организаций средства для нужд ведомства.

О задержании Дареева стало известно 26 декабря. По данным журналистов, в доме министра прошли обыски. Авторы публикации обратили внимание, что не так давно двое заместителей чиновника — Евгений Цыбиков и Булат Цыренжапов — были отправлены в отставку.

Ранее бывший чиновник министерства обороны РФ стал фигурантом дела о злоупотреблении полномочиями.