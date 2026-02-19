В Совфеде напомнили о праве некоторых россиян ан выплаты ко дню рождения

Российским долгожителям полагаются специальные льготы и денежные выплаты со стороны государства, причем как на федеральном, так и на региональном уровнях. Получить их могут граждане, отметившие 90-летний или даже 100-летний юбилей, напомнил в беседе с RT сенатор Игорь Мурог.

Россиянам, отметившим 100-летие, выплачивают в качестве единовременной поддержки порядка 35 тыс. рублей, а также около 21 тыс. рублей ежегодно к каждому последующему дню рождения.

Условия и суммы могут отличаться в зависимости от региона. К примеру, в Петербурге к 90-летию платят около 18 тыс. рублей, на 95-летие – 25 тыс. рублей и к 100-летию 30 тыс. рублей. А в Томской области гражданам назначают ежемесячную выплату к пенсии при достижении 100-летия, привел пример Мурог.

«Подобные меры поддержки действуют и в Севастополе, в Крыму и ряде других регионов страны», — заключил сенатор.

До этого председатель Социал-демократического союза женщин России (СДСЖР), экс-сенатор Ольга Епифанова напомнила, что россиянам за долгий брак положены выплаты от государства, их размер варьируется в зависимости от региона. Так, например, в Петербурге за 70 лет брака гражданам выплачивают 70 тыс. рублей, а в Челябинской области – 150 тыс. рублей. Для получения выплаты необходимо обратиться в МФЦ и написать соответствующее заявление, также это можно сделать через «Госуслуги».

Ранее сообщалось, что теперь россиянам сохранят выплаты для многодетных семей при превышении доходов.