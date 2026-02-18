Выплаты для многодетных семей сохранят при превышении доходов

На пленарном заседании Совет Федерации одобрил законопроект, устанавливающий критерии для сохранения ежемесячных выплат многодетным семьям. Трансляция заседания опубликована на Rutube-канале СФ.

Закон позволит продолжать получать пособие семьям, чей среднедушевой доход незначительно превышает установленный лимит – не более, чем на 10% от величины регионального прожиточного минимума.

Данные изменения вносятся в федеральный закон «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системах обязательного пенсионного страхования и обязательного социального страхования», а также в ряд других законодательных актов РФ. Автором инициативы выступило правительство Российской Федерации.

Принятые поправки определяют условия сохранения ежемесячной выплаты, назначаемой в связи с рождением и воспитанием ребенка, для многодетных родителей, чей среднедушевой доход находится в пределах 110% от регионального прожиточного минимума. Размер данного пособия будет соответствовать 50% от прожиточного минимума на детей, установленного в конкретном регионе.

В случае подписания президентом, законодательные нововведения вступят в силу через 90 дней после официальной публикации. Если отдельные многодетные семьи уже получили отказ в назначении ежемесячного пособия после 1 января 2026 года из-за превышения допустимого уровня дохода, принятые решения будут пересмотрены автоматически, без необходимости подачи дополнительных заявлений.

Ранее с 1 марта 2026 года в России изменился порядок расчета алиментов, привязанный к средней зарплате по региону.