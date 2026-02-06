Демограф назвал способы повысить рождаемость в России

Повысить рождаемость в России можно с помощью нескольких шагов, которые помогут парам решиться создать многодетную семью. Об этом kp.ru рассказал демограф Владимир Тимаков.

«Чтобы «восьмидесятники» решились стать многодетными, необходима серьезная финансовая поддержка, основанная на крупных разовых выплатах или крупных разовых кредитах на супер-льготных условиях. Например, на второго ребенка семье дается льготный ипотечный кредит, а при рождении третьего ребенка государство этот кредит гасит», — объяснил специалист.

Он добавил, что количество детей в семье должно отражаться на размере пенсий родителей. Эксперт придерживается мнения, что нужно ввести денежную надбавку за вклад в воспитание детей, который сопоставим с трудовым стажем.

Помимо этого, необходимо рассказывать россиянам о жизни многодетных семей, в том числе об их досуге и развлечениях. Демограф отметил, что сейчас многие граждане устали от прямой пропаганды и перестали на нее реагировать. Стать хорошим примером могли бы медийные личности, такие как артисты и телеведущие, у которых много детей, заявил демограф.

Он также предложил заняться развитием программы бесплатного ЭКО.

Зампред комитета ГД по строительству и ЖКХ Александр Аксененко до этого рассказал «Газете.Ru», что повышение стоимости ипотеки для семей с одним ребенком станет ударом по демографии. Речь идет о планах сделать программу дифференцированной: для тех семей, где ребенок один — начнут выдавать жилищный кредит под 10-12%, где детей двое – под 6%, а где трое – под 4%. Однако, по мнению депутата, это может плохо отразиться на рождаемости.

Ранее в ГД предложили освободить самозанятых женщин от налога на год после родов.