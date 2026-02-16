Размер шрифта
Губернатор Курской области продолжает работать из дома после ДТП

Глава Курской области Хинштейн рассказал, что продолжает работать из дома
Александр Кряжев/РИА Новости

Губернатор Курской области Александр Хинштейн рассказал, что продолжает работать из дома после ДТП. Об этом сообщает РИА Новости.

«Начинаем наше традиционное заседание правительства Курской области... Пока, к сожалению, выхожу на связь из дому. Очень надеюсь на то, что это продлится недолго», — поделился Хинштейн.

9 февраля глава Курской области рассказывал, что после ДТП ходит только с подручными средствами. Губернатор принял участие в заседании регионального правительства, проведя его по видеосвязи из дома. В конце совещания Хинштейн выразил благодарность всем жителям, присылающим пожелания скорейшего выздоровления, отметив, что их поддержка является лучшим стимулом для восстановления.

22 января Александр Хинштейн сообщил о дорожно-транспортном происшествии, произошедшем с ним во время рабочей поездки в один из районов области. После аварии губернатор был госпитализирован и прооперирован, у него перелом бедренной кости и трех ребер. В настоящее время Хинштейн продолжает курс лечения в домашних условиях, где одна из комнат была специально оборудована под медицинский стационар.

Ранее Хинштейн раскрыл, кто оказал ему первую помощь после ДТП.
 
