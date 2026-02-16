Губернатор Курской области продолжает работать из дома после ДТП

Губернатор Курской области Александр Хинштейн рассказал, что продолжает работать из дома после ДТП. Об этом сообщает РИА Новости.

«Начинаем наше традиционное заседание правительства Курской области... Пока, к сожалению, выхожу на связь из дому. Очень надеюсь на то, что это продлится недолго», — поделился Хинштейн.

9 февраля глава Курской области рассказывал, что после ДТП ходит только с подручными средствами. Губернатор принял участие в заседании регионального правительства, проведя его по видеосвязи из дома. В конце совещания Хинштейн выразил благодарность всем жителям, присылающим пожелания скорейшего выздоровления, отметив, что их поддержка является лучшим стимулом для восстановления.

22 января Александр Хинштейн сообщил о дорожно-транспортном происшествии, произошедшем с ним во время рабочей поездки в один из районов области. После аварии губернатор был госпитализирован и прооперирован, у него перелом бедренной кости и трех ребер. В настоящее время Хинштейн продолжает курс лечения в домашних условиях, где одна из комнат была специально оборудована под медицинский стационар.

Ранее Хинштейн раскрыл, кто оказал ему первую помощь после ДТП.