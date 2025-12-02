Мужчина ворвался на радиостанцию в Петербурге и угрожал устроить взрыв

78.ru: в Петербурге неизвестный ворвался на радиостанцию и угрожал взрывом

Неизвестный напал на ведущего во время записи программы на радио «Шок» и требовал предоставить ему прямой эфир. Об этом сообщает 78.ru.

Инцидент произошел в офисе радиостанции «Шок» на набережной Обводного канала. Неизвестный ворвался в студию во время записи эфира с писателем Глебом Стафеевым.

Мужчина грубо оттолкнул ведущего, потребовал предоставить ему эфирное время и угрожал устроить взрыв. Задержан ли нападавший, не сообщается. Обстоятельства произошедшего выясняются.

До этого пьяный мужчина угрожал взорвать жилой дом в Перми и напал на полицейского. Он позвонил в единый диспетчерский центр и заявил, что собирается взорвать многоквартирный дом. На место прибыли полиция, скорая, пожарные и газовая служба. Пьяный мужчина набросился на сотрудника МВД и ударил его локтем в лицо. Суд назначил хулигану штраф.

Ранее мужчина с двумя ножами угрожал полицейским в Москве.