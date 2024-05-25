Путин направил благодарность главе миссионерского отдела экзархата Африки РПЦ

Президент России Владимир Путин направил председателю Миссионерского отдела Патриаршего экзархата Африки иерею Георгию Максимову письмо с благодарностью за вклад в подготовку и проведение второго саммита «Россия — Африка» в 2023 году. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на сообщение пресс-службы экзархата.

«Председатель миссионерского отдела Патриаршего экзархата Африки иерей Георгий Максимов получил благодарственное письмо президента России В. В. Путина в знак внимания к трудам священнослужителя на Африканском континенте», — сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что президент отметил вклад отца Георгия в подготовку и проведение второго саммита «Россия — Африка».

Патриарший экзархат Африки образован в декабре 2021 года решением Священного синода Русской православной церкви.

До этого в РПЦ рассказали о наращивании присутствия в Азии.

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