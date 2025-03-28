На Украине начался захват Ближних пещер Киево-Печерской лавры

В украинской столице начался захват Ближних пещер Киево-Печерской лавры. Об этом сообщает Союз православных журналистов (СПЖ) в Telegram-канале.

«К Ближним пещерам прибыло большое количество полицейских вместе с представителями Заповедника», — говорится в сообщении.

По данным канала, правоохранители уже проникли внутрь монастыря, один из сотрудников заповедника был с болгаркой.

До этого издание «РБК-Украина» со ссылкой на Госслужбу республики по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) писало, что в Киеве на башне храма на территории Киево-Печерской лавры завалился крест. В публикации говорится, что крест сняли при помощи автоколенчатого подъемника. Для этого спасатели поднялись к кресту, осторожно срезали провод и спустили его на землю.

7 марта ТАСС со ссылкой на источник в РПЦ сообщал, что в Русской православной церкви допускают, что украинские власти могут вывезти за границу часть мощей Киево-Печерской лавры после проверки сохранности останков, которую инициировал минкульт Украины.

Ранее в ООН заявили, что следят за сообщениями о мобилизации украинских священников.