Блогер Пучков удивил итальянцев вопросом о Богоматери с ножом в сердце

Блогер и переводчик Дмитрий Пучков, известный под псевдонимом «Гоблин», поделился забавной историей о том, как его вопрос относительно статуй Девы Марии вызвал недоумение у итальянцев. Историей он поделился в в эфире радио «Sputnik».

Пучков рассказал, как местные жители отреагировали на вопрос, посмотрев на него «как на ненормального».

Путешествуя по Сицилии, блогер обратил внимание на необычные статуи Богородицы, изображенные с ножом в сердце, что показалось ему странным. В одном из храмов Пучков поинтересовался у прихожан о значении ножа.

По словам «Гоблина», его вопрос вызвал искреннее удивление. Итальянцы объяснили ему, что кончина Сына для Девы Марии — это скорбь, «равная ножу в сердце».

В январе священник Сергий Иванов из ярославского храма Рождества Христова рассказал, что разговоры о существовании «четвертого пророчества Фатимы» не имеют подтвержденной основы и остаются на уровне слухов. Он отметил, что католическая церковь признает только три пророчества, связанных с событиями 1917 года в португальской Фатиме.

Согласно преданию, тогда Дева Мария явилась троим детям — Лусии, Жасинте и Франсишку. Позже Лусия сообщила о трех тайнах, полученных во время этих явлений.

