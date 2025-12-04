На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Собака заживо сварилась в кипятке из-за прорыва радиатора в российской квартире

В Норильске собака заживо сварилась в кипятке из-за прорыва радиатора в квартире
true
true
true
close
Kseniiia Zhuk/Shutterstock/FOTODOM

В Норильске из-за прорыва радиатора в квартире жилого дома собака сварилась заживо. Об этом сообщает «Северный город Норильск».

Инцидент произошел в доме №8 на улице Советской. В результате коммунальной аварии, в ходе которой в одной из квартир на верхнем этаже прорвало радиатор, минимум три квартиры оказались полностью залиты кипятком. Предварительно, аварийная служба прибыла на место почти через два часа после обращения.

В результате случившегося мебель и техника в жилищах оказалась повреждена или уничтожена. Также в одной из квартир в кипятке обварилась домашняя собака, ее не спасли. В данный момент люди не могут вернуться в свои жилища и остались без места для ночлега.

Ранее московскую многоэтажку затопило кипятком.

