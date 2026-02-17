Стала известна причина возвращения в Нарьян-Мар самолета, следовавшего в Уфу

В самолете из Нарьян-Мара в Уфу сработал датчик незакрытой входной двери

Экипаж самолета, следовавшего из Нарьян-Мара в Уфу, решил вернуться в аэропорт вылета из-за сработавшего датчика незакрытой входной двери. Об этом сообщили в администрации Ненецкого автономного округа, пишет Telegram-канал «НАО24».

В публикации отмечается, что воздушное судно покинуло аэропорт в Нарьян-Маре в 10:46 (совпадает с мск).

«Во время полета сработала сигнализация датчика незакрытой входной двери. Экипаж принял решение выработать топливо и совершить посадку в Нарьян-Маре», — говорится в тексте.

О том, что самолет из Нарьян-Мара в Уфу готовится к вынужденной посадке в аэропорту вылета, стало известно днем 17 февраля. Как рассказали в пресс-службе воздушной гавани, лайнер принадлежит авиакомпании «Руслайн».

