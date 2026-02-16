Размер шрифта
Роспотребнадзор обнаружил нарушения в пансионате, откуда госпитализировали постояльцев

Роспотребнадзор обнаружил нарушения в пансионате «Дом Пенино» в Новой Москве
Виталий Тимкив/РИА Новости

В частном пансионате для пожилых людей «Дом Пенино» в Троицком городском округе, откуда госпитализировали несколько постояльцев, обнаружено множество грубых нарушений санитарного законодательства. Об этом сообщило Управление Роспотребнадзора по Москве в Telegram-канале.

Санитарно-эпидемиологическое расследование было начато 8 февраля. Ведомство установило, что частный пансионат, расположенный в жилом доме, не уведомлял о начале предпринимательской деятельности, в связи с чем на надзоре не находился. Лицензия на медицинскую деятельность у пансионата отсутствует.

По результатам санитарно-эпидемиологического расследования выявлены грубые нарушения: пищевая продукция пуступает без товарно-сопроводительной документации, отсутствуют санитарно-эпидемиологическое заключение о возможности использования скважины в качестве источника воды, у персонала отсутствуют медицинские книжки, сведения о прохождении ими медицинских осмотров и сведения о вакцинации.

Кроме того, уборка в учреждении проводится не в полном объеме, дезинфицирующие средства разводятся произвольно.

Создан оперативный штаб для решения вопросов временного размещения 16 постояльцев, так как их дальнейшее нахождение в пансионате признано недопустимым. В целях предотвращения угрозы распространения инфекционных заболеваний составлен протокол в отношении владельца помещения. Материалы дела переданы в Троицкий районный суд.

8 февраля сообщалось, что из пансионата в деревне Пенино Троицкого района госпитализировали по меньшей мере 12 пенсионеров. Предварительно, из-за кишечной инфекции.

Ранее Роспотребнадзор рассказал о заразившихся оспой обезьян россиянах.
 
