Москалькова рассказала о преступлениях ВСУ

Уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что получает сведения о преступлениях Вооруженных сил Украины (ВСУ) в отношении мирных жителей и пересылает их в Следственный комитет. Об этом пишет ТАСС.

«Нам приходит немало обращений, которые свидетельствуют о военных преступлениях. И эти факты, конечно, фиксируются, мы их направляем в Следственный комитет для того, чтобы они нашли уголовно-процессуальную форму. И по этим преступлениям проводится расследование. Виновные будут наказаны», — отметила правозащитник.

9 февраля Москалькова заявила, что получила подтверждения о доставке посылок от родных российским военнослужащим, находящимся в плену. По ее словам, ранее в Белоруссии на встрече с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом она передала письма для военнопленных.

В начале февраля Россия и Украина обменялись военнопленными по формуле 157 на 157, также Москве вернули троих мирных жителей Курской области. Киев же получил бойцов ВСУ, Нацгвардии и Погранслужбы, многие из них находились в плену с 2022 года. Передачу бойцов согласовали на переговорах в Абу-Даби. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Москалькова сообщала о пытках и убийствах российских военных в украинском плене.