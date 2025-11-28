На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Госдуме прокомментировали предложение увеличить штрафы за нарушение госграницы

true
true
true
close
Sergei Drozd/Shutterstock/FOTODOM

Законопроект, предполагающий увеличение штрафов за нарушение правил пересечения границы России, позволит частично решить проблему незаконной миграции. Таким мнением в беседе с «Парламентской газетой» поделился заместитель председателя Комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.

Составители законопроекта предполагают, что он окажет дисциплинирующее воздействие на граждан России и иностранцев, а также позволит пополнить государственную казну. Отмечается, что с учетом динамики правонарушений поступления могут составить более 800 млн рублей каждый год.

Швыткин отметил, что ужесточение штрафов поможет в решении проблемы незаконной миграции, с которой страна столкнулась в последние несколько лет. Он также не исключает, что ответственность за такие нарушения будут ужесточаться и в будущем. По мнению депутата, некоторые административные статьи могут оказаться переквалифицированы в уголовные.

«Здесь, конечно, нам нужно будет провести определенную аналитическую работу, посмотреть, как повышение штрафов будет применяться, что называется, «на земле», и к чему это в итоге приведет, чтобы не перегнуть палку», — объяснил парламентарий.

Он отметил, что эффективность штрафов удастся понять на практике.

Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк до этого заявила, что в рамках операции «Нелегал-2025» было выявлено более 128 тысяч нарушений российского миграционного законодательства, депортировано свыше 19 тысяч иностранцев. По ее словам, среди выявленных нарушений 100 тыcяч связаны с правилами въезда и выезда, транзитного проезда и пребывания в стране.

Ранее в России нелегальную миграцию назвали реальной угрозой национальной безопасности.

