В Дагестане в связи с возгоранием на АЗС организовали прокурорскую проверку

Прокуратура Дагестана начала проверку по факту возгорания на АЗС у Сулевкента

Прокуратура Дагестана организовала проверку в связи с возгоранием на автомобильной заправочной станции (АЗС) в районе села Сулевкент в Хасавюртском районе. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства в Telegram-канале.

«В ходе надзорных мероприятий будут установлены причины и обстоятельства произошедшего, а также дана оценка соблюдению требований пожарной и промышленной безопасности на объекте», — говорится в заявлении.

Из него следует, что специалисты по итогам проверки рассмотрят вопрос о внесении актов прокурорского реагирования.

29 августа Telegram-канал «Тут Дагестан» сообщил, что на АЗС около села Сулевкент произошел мощный взрыв. На кадрах с места происшествия можно увидеть, как несколько человек бегут к месту происшествия узнать, что случилось.

По данным Telegram-канала Baza, в результате взрыва пострадали два человека. Однако официальных подтверждений этой информации пока не поступало.

7 августа на берегу Чиркейского водохранилища в селе Старый Чиркей, расположенном в Дагестане, произошел взрыв. Как писал Telegram-канал «ЧП Кавказ», взорвался бензобак на катере. В результате инцидента пострадали три человека, их доставили в больницы с ожогами.

Ранее в Дагестане машина взорвалась вместе с двумя механиками во время ремонта.