Мощный взрыв произошел на автозаправке в Дагестане

В сети появилось видео мощного взрыва на автозаправке в Дагестане
true
true
true

В Дагестане мощный взрыв произошел на автозаправке у села Сулевкент в Хасавюртовском районе. Видео очевидцев с места происшествия опубликовал Telegram-канал «Тут Дагестан».

«Только что взорвалась заправка в Хасавюртовском районе в селе Сулевкент», — говорится в сообщении.

На кадрах можно увидеть сам взрыв и местных жителей, часть из которых побежала к заправке узнать, что произошло.

По данным Baza, в результате случившегося пострадали два человека. Официального подтверждения этому пока нет.

В сентябре на территории автозаправочной станции в поселке Новый Хушет в городском округе Махачкала произошло два взрыва с последующим возгоранием. В результате происшествия пострадали люди. Полностью аварийно-спасательные мероприятия были закончены лишь 1 октября.

Глава Дагестана Сергей Меликов отмечал, что случившееся может быть связано с состоянием газопровода, который относится к сфере обслуживания ОАО «Даггаз».

Ранее сообщалось об инциденте в Риме, где более 20 человек подорвались на автозаправке.

