В МЧС назвали причину взрыва на заправке в Дагестане

Взрыв на автозаправке у села Сулевкент в Хасавюртовском районе Республики Дагестан произошел по причине разгерметизации емкости газовоза. Об этом сообщает МЧС по региону в Telegram-канале.

Угроза распространения огня на частный жилой дом ликвидирована, пожар локализовали на площади 400 квадратных метров. По предварительной информации, пострадавших нет, уточнили в ведомстве.

О взрыве стало известно вечером 29 августа. После вспыхнули сено и близлежащее кладбище. Региональная прокуратура уже начала проверку по факту случившегося с целью выяснить причины взрыва и узнать, соблюдались ли на АЗС требования пожарной безопасности.

По данным Telegram-канала SHOT, пострадали четыре человека. Официальных подтверждений этому на момент публикации нет.

В сентябре на территории автозаправочной станции в поселке Новый Хушет в городском округе Махачкала произошло два взрыва с последующим возгоранием. В результате происшествия пострадали люди. Полностью аварийно-спасательные мероприятия были закончены лишь 1 октября.

Глава Дагестана Сергей Меликов отмечал, что случившееся может быть связано с состоянием газопровода, который относится к сфере обслуживания ОАО «Даггаз».

