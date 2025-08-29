На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В МЧС назвали причину взрыва на заправке в Дагестане

МЧС: на заправке при перекачке газа произошла разгерметизация емкости газовоза
true
true
true
close
Dizzy_Studio/Shutterstock

Взрыв на автозаправке у села Сулевкент в Хасавюртовском районе Республики Дагестан произошел по причине разгерметизации емкости газовоза. Об этом сообщает МЧС по региону в Telegram-канале.

Угроза распространения огня на частный жилой дом ликвидирована, пожар локализовали на площади 400 квадратных метров. По предварительной информации, пострадавших нет, уточнили в ведомстве.

О взрыве стало известно вечером 29 августа. После вспыхнули сено и близлежащее кладбище. Региональная прокуратура уже начала проверку по факту случившегося с целью выяснить причины взрыва и узнать, соблюдались ли на АЗС требования пожарной безопасности.

По данным Telegram-канала SHOT, пострадали четыре человека. Официальных подтверждений этому на момент публикации нет.

В сентябре на территории автозаправочной станции в поселке Новый Хушет в городском округе Махачкала произошло два взрыва с последующим возгоранием. В результате происшествия пострадали люди. Полностью аварийно-спасательные мероприятия были закончены лишь 1 октября.

Глава Дагестана Сергей Меликов отмечал, что случившееся может быть связано с состоянием газопровода, который относится к сфере обслуживания ОАО «Даггаз».

Ранее в Сибири взорвалась АЗС и попала на видео.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами