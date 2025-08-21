На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Сибири взорвалась АЗС и попала на видео

Mash: АЗС взорвалась в новосибирском Академгородке
Кадр из видео/Telegram-канал «Mash Siberia»

В Академгородке Новосибирской области взорвалась АЗС. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Siberia.

«Местные говорят, что шарахнуло на Иносферной. Волну почувствовали даже в соседнем гаражном кооперативе. Пары воспламенились во время перелива топлива», — говорится в сообщении.

На опубликованных в сети кадрах видно, что на место возгорания прибыли спасатели.

По информации канала, в результате произошедшего женщина получила ожоги.

До этого сообщалось, что в Москве на МКАД легковой автомобиль вращался на проезжей части и врезался в машины. Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как легковая машина начинает вращаться на проезжей части, после чего врезается в машины. От удара автомобильные детали разлетаются по дороге. На записи также заметно, что после столкновения машина, спровоцировавшая ДТП, останавливается не сразу.

Кроме того, в Москве на Алтуфьевском шоссе иномарка спровоцировала массовое ДТП.

Ранее в Улан-Удэ на видео попало жесткое ДТП, в котором пострадали дети.

