В Сибири взорвалась АЗС и попала на видео

В Академгородке Новосибирской области взорвалась АЗС. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Siberia.

«Местные говорят, что шарахнуло на Иносферной. Волну почувствовали даже в соседнем гаражном кооперативе. Пары воспламенились во время перелива топлива», — говорится в сообщении.

На опубликованных в сети кадрах видно, что на место возгорания прибыли спасатели.

По информации канала, в результате произошедшего женщина получила ожоги.

