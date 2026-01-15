Размер шрифта
Общество

В Подмосковье 12-летняя девочка выпала из окна 25-го этажа и выжила

В Люберцах 12-летнюю девочку госпитализировали после падения с 25-го этажа
12-летняя девочка попала в больницу после выпадения из окна 25-го этажа в Московской области. Об этом сообщает Regions.ru со ссылкой на службу скорой помощи по региону.

Инцидент произошел в Люберцах. По данным издания, ребенок спикировал с высоты и, предварительно, приземлился в сугроб. Как полагают специалисты, школьница упала на область таза, что помогло смягчить удар.

Девочку нашли около дома, после чего вызвали скорую помощь. Медики направили пострадавшую в стационар, ее состояние оценили как стабильное.

«У пострадавшей диагностированы сотрясение головного мозга, ушиб и возможный перелом копчика, а также общее переохлаждение», – сообщается в публикации.

Ребенку предстоит дополнительное обследование, после которого специалисты смогут уточнить диагноз.

Несмотря на падение с высоты, девочка выжила. Медики признались, что были удивлены этим фактом.

Ранее в Перми беременная получила перелом таза из-за падения из окна.

