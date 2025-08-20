В Биробиджане школьник выпал из окна, приземлился на козырек подъезда и выжил

В Биробиджане ребенок выжил после падения из окна

В ЕАО девятилетний мальчик выпал из окна второго этажа и повредил ногу. Об этом сообщает МЧС региона.

Инцидент произошел в одной из многоэтажек, девятилетний мальчик выпал из окна квартиры на втором этаже. Школьник приземлился на козырек подъезда и не смог самостоятельно подняться.

На помощь ему пришли спасатели, ребенка на руках спустили на землю и передали медикам скорой помощи. Пострадавший госпитализирован, подробности о его состоянии неизвестны.

До этого в Ленинградской области трехлетний мальчик остался без присмотра и выпал из окна на пятом этаже. 26-летняя женщина оставила трехлетнего сына под присмотром двух других детей, старшему из которых шесть лет, а сама вышла в магазин. Малолетний вышел на кухню, облокотился на москитную сетку и выпал из окна с высоты около 15 метров.

Ранее в Приморье трехлетний ребенок попал в реанимацию после падения из окна.