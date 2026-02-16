На дорогах Тульской области образовалась нулевая видимость из-за сильной метели

На дорогах Тульской области машины попали в сильную метель, сообщает RT в своем Telegram-канале.

«В Тульской области на дорогах почти нулевая видимость из-за сильной метели. Автодор призывает водителей воздержаться от поездок в ближайшие часы», — говорится в сообщении.

16 февраля департамент транспорта Москвы посоветовал жителям столицы из-за снегопада и гололеда добираться до работы на метро.

До этого МЧС предупредило о метели с порывами ветра до 15 м/с и гололедице в Москве в начале недели. Сильный снег и заносы прогнозируются в городе с 6:00 до 21:00. Водителям рекомендовали парковаться в безопасных местах и быть внимательными на дорогах, пешеходам — держаться подальше от рекламных щитов и шатких конструкций, а родителям — не оставлять детей без присмотра.

Накануне десятки машин и туристические автобусы оказались в пробке в Мурманской области из-за метели.

Ранее из-за снегопада россияне застряли на границе с Грузией.