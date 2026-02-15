Размер шрифта
Сильная метель и гололедица ожидают москвичей в начале новой недели

МЧС предупредило москвичей о сильной метели и гололеде в начале недели
Артём Сизов/«Газета.Ru»

Метель с порывами ветра до 15 м/с и гололедица ожидаются в понедельник, 16 февраля, в Москве. Об этом предупредили в пресс-службе МЧС Москвы.

«В период с 6.00 до 21.00 16 февраля на территории Москвы ожидается снег, местами сильный. В отдельных районах метель. Гололедица, местами снежные заносы. Ветер северной четверти с порывами до 15 м/с», — говорится в сообщении.

В МЧС рекомендовали водителям парковаться в безопасных местах и быть внимательными на дорогах, пешеходам — держаться подальше от рекламных щитов и шатких конструкций, родителям — не оставлять детей без внимания.

До этого ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что после небольшой оттепели в Москву придет резкое похолодание.

По словам руководителя отдела метеорологии и климата Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Николая Терешонка, нынешняя зима в Москве была не особенно холодной.

Ранее ко Дню влюбленных в столице рекордно потеплело.
 
