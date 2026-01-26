Главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян выложила фото с бритой головой. Кадр опубликован в ее Telegram-канале.

«Ничего не бойтесь. Бог есть, а смерти нет», — написала она.

8 декабря 2025 года она рассказала о начале третьего курса химиотерапии. Как отметила Симоньян, она по-разному переносит химиотерапию. Чаще всего только в первые дни после процедур ее самочувствие заметно ухудшается, а в остальное время она живет почти как здоровый человек.

Впервые о том, что у нее диагностировали «пугающее» заболевание, Симоньян заявила в начале сентября в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым». Тогда она не стала раскрывать диагноз, но 22 сентября в своем Telegram-канале написала, что проходит лечение от рака.

Тогда медиаменеджер сказала, что скоро ее увидят в париках — «будем вместе выбирать, какой больше подходит», пошутила журналистка.

Ранее следователи завершили расследование дела о подготовке покушения на Симоньян.