Стало известно, кому принадлежал взорвавшийся в Одессе автомобиль

В Одессе взорвался автомобиль полковника в отставке

Автомобиль, который взорвался в украинской Одессе, принадлежал бывшему военному, полковнику. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на местные паблики.

Отмечается, что мужчина выжил.

О взрыве стало известно утром 16 февраля. Детонация произошла, когда владелец машины активировал сигнализацию. По предварительной информации, пострадал 56-летний мужчина, его госпитализировали.

До этого в Минобороны РФ сообщили, что специалисты войск беспилотных систем атаковали дронами «Герань» Полтавскую область Украины. Кроме того, в Кропивницком (бывший Кировоград) в центральной части Украины произошли взрывы на фоне воздушной тревоги.

В начале февраля в центре Одессы рядом с жилым домом взорвался автомобиль военного. В результате происшествия не выжил 21-летний сержант-кинолог погранслужбы Руслан Каламбердиев.

Ранее на Украине ликвидировали старшего офицера спецназа «Альфы» СБУ.