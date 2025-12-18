Видео: в российском регионе редкий хищник вышел на проезжую часть

В Хабаровской крае тигр вышел на проезжую часть к автомобилистам. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

«Тигр уже три дня держит в страхе жителей села в Хабаровском крае. Хищник выходит из леса и гуляет по Ситинскому. По словам местных, уже нападал на собаку. Люди успевают снять полосатого на видео, а вот охотоведы поймать его пока не могут», — говорится в публикации.

На кадрах, размещенных в сети, видно, что тигр стоит на заснеженной дороге, при этом люди его не пугают, хищник остается на месте. На записи также заметно, что животное стоит на участке дороги, необорудованном для пешеходов.

До этого во Владивостоке возле кампуса ДВФУ лиса бегала по дорогам рядом с людьми. Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как хищник бежит по проезжей части, на которой нет автомобилей. На записи также слышно, как ребенок говорит, что лиса может их укусить, но животное подбегает к людям и садиться на дорогу.

