Общество

В самарском детсаду прорвало трубу отопления

63.RU: в Самаре детский сад затопило кипятком
Lordn/Shutterstock/FOTODOM

В одном из детских садов Самары прорвало трубу отопления. Здание начало затапливать, местами обвалился потолок, пишет местный портал 63.RU.

По данным издания, речь идет о детском садике № 58 на улице Галактионовской, 104.

«Трубу прорвало в помещении над входом в детский сад, родителей с детьми попросили заходить со двора. В холле и коридорах стало опасно находиться, потолок начал рушиться, уровень воды поднимался», — пишет портал, ссылаясь на читательницу.

Уточняется, что, когда все произошло, в корпусе находился один воспитатель — без няни и охраны. Детей в спешке перевели в другой корпус. Забрать удалось не все вещи.

Как рассказали порталу, недавно в здании провели капремонт: коммуникации и батареи были заменены, а летом ремонтировали и сам садик.

В начале января этого года в хостеле на юге Москвы прорвало трубу. Как сообщали СМИ, труба батареи отопления лопнула на минус первом этаже в хостеле Lion Apartments на Автозаводской улице в Даниловском районе. Тогда пожарные спасли звавших на помощь людей, спилив решетки. К этому времени те надышались горячим паром.

Ранее россиянка отсудила 2 млн руб. за залитую сточными водами квартиру.
 
