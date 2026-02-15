В российских регионах за четыре часа уничтожили более 100 беспилотников

Минобороны: над регионами РФ за четыре часа сбили 102 украинских дрона

Более 100 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) сбили над регионами РФ в период с 9:00 до 13:00 мск. Об этом сообщила пресс-служба российского министерства обороны.

«Дежурными средствами ПВО (противовоздушной обороны. — «Газета.Ru») перехвачены и уничтожены 102 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — говорится в заявлении.

Воздушные цели нейтрализовали в Брянской, Калужской и Тульской областях, а также столичном регионе. При этом три дрона летели в сторону Москвы, подчеркнули в ведомстве.

До этого губернатор Калужской области Владислав Шапша рассказал, что средства ПВО днем 15 февраля сбили девять украинских БПЛА в воздушном пространстве региона. Беспилотники ликвидировали над Калугой, Дзержинским и Козельским муниципальными округами. В результате атаки никто не пострадал. Обломки одного из дронов повредили здание межрайонной больницы в Козельске и два автомобиля, которые были припаркованы рядом. Пациентов, чьи палаты находятся в поврежденном корпусе, до окончания ремонтных работ перевели в Сосенскую городскую больницу.

Ранее в Краснодарском крае в результате падения фрагментов БПЛА загорелся резервуар с нефтепродуктами.