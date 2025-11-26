Россиянин пропал в Таиланде прямо перед вылетом в РФ

Житель Сахалина решил вернуться из Таиланда домой и пропал, даже не сев в самолет. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

Инцидент произошел в Бангкоке. По словам очевидцев, IT-специалист вместе с другими пассажирами доехал до самолета на автобусе, но, когда самолет взлетел, выяснилось, что мужчина не сел на борт.

«На каком этапе и куда он исчез, никто не понимает», – сообщается в публикации.

Путешественника не могут найти уже три дня. Он намеренно выбрал такой рейс, чтобы отпраздновать свой день рождения с семьей, однако к празднику не вернулся домой. Турист не отвечает на звонки и не выходит на связь, его местоположение неизвестно.

До этого в Турции пропала жительница Москвы и ее десятилетний сын. Дома, в России, она оставила в том числе и телефон. В течение месяца она не выходила на связь. Не исключается, что Турция могла стать транзитным пунктом, и на самом деле женщина находится в другой стране.

Ранее стало известно о создании мошенниками фейковых чатов для поиска пропавших военных.