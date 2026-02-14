В Бодайбо без отопления после аварии остается почти сотня домов

Почти 100 жилых домов в городе Бодайбо, расположенном на северо-востоке Иркутской области, по-прежнему остаются без отопления. Об этом сообщила администрация населенного пункта в Telegram-канале.

«Без теплоснабжения остаются 98 жилых домов», — говорится в заявлении.

В нем уточняется, что отопление отсутствует в 24 многоквартирных домах и 20 индивидуальных жилых домах. То же касается 54 домов блокированной застройки.

По данным властей, 13 февраля специалисты восстановили теплоснабжение в 10 домах, в которых проживают 44 человека — 14 детей и 30 взрослых. Всего к текущему моменту удалось подключить 69 домов, в которых проживают 879 человек, и две школы.

31 января в Бодайбо ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) локального характера. Как рассказал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, в городе выявили обледенение водовода, в связи с которым была остановлена работа четырех котельных. 6 февраля в российском субъекте ввели режим ЧС регионального уровня.

На фоне произошедшего следователи возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В администрации Бодайбо и на теплоснабжающем предприятии прошли обыски.

Ранее жители Коврова в беседе с «Газетой.Ru» пожаловались на ужасный мороз в квартирах из-за коммунальной аварии.