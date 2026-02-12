Дудю ужесточили приговор по иноагентскому делу

Суд ужесточил приговор Дудю по делу об уклонении от обязанностей иноагента

Суд ужесточил приговор блогеру Юрию Дудю (признан в РФ СМИ-иноагентом) по делу об уклонении от обязанностей иноагента. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Москвы.

По требованию прокурора Дудю было назначено дополнительное наказание. Журналисту на три года запретили заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов в сети интернет.

Заочный приговор в отношении Юрия Дудя был вынесен в ноябре 2025 года. Блогера признали виновным в уклонении от исполнения обязанностей иноагента и приговорили к 1 году и 10 месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

До этого сообщалось, что судебные приставы начали принудительно взыскивать с Дудя задолженность в размере 70 тысяч рублей, которая включает штраф за отсутствие плашки иноагента в опубликованных видеороликах.

В 2022 году Дудь осудил специальную военную операцию (СВО) на Украине и уехал из России. В настоящее время он проживает в Испании. В апреле 2022 года Минюст РФ признал Дудя иноагентом. С тех пор его неоднократно штрафовали за нарушение иноагентского законодательства. В июле 2025 года суд санкционировал заочный арест журналиста, его объявили в межгосударственный розыск.

Ранее стало известно, что у Юрия Дудя уменьшился заработок в два раза.