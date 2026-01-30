«Опасный патоген»: раскрыты главные риски заражения Нипахом

Вирус Нипах очень контагиозен и может передаваться человеку от животных, включая летучих мышей и свиней. Он поражает дыхательную систему, провоцирует развитие энцефалита, а без своевременной помощи в 75% случаев приводит к летальному исходу. Поэтому при первых признаках заражения важно обратиться за медпомощью, предупредила в беседе с RT врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина.

По ее словам, первые симптомы заболевания проявляются через 4-7 дней после заражения. Он бьет по дыхательной и центральной нервной системе, провоцируя воспаление головного мозга, которое часто и является причиной летального исхода, пояснила специалист.

«Начало заболевания обычно неспецифичное: повышается температура тела, появляется сильная слабость, ломота, головная и мышечная боль, боль в горле. Возможна рвота», — перечислила она главные симптомы.

Далее, по словам врача, проявляются головокружение, сонливость, дезориентация и нарушение сознания – это уже признаки энцефалита. В тяжелых случаях через 24-48 часов человек может впасть в кому. При этом на сегодняшний день нет ни вакцины, ни специализированного лечения от вируса Нипах – обычно врачи стараются оказать симптоматическую помощь и предотвратить осложнения.

В этом свете особенно важна профилактика заражения, подчеркнула Уланкина. Она призвала россиян воздержаться от поездок в эндемичные регионы во время вспышек, в том числе избегать путешествий в страны Юго-Восточной Азии. Кроме того, при посещении людных мест нужно носить медицинские маски, а также всегда следовать правилам гигиены – тщательно мыть руки и обрабатывать их антисептиком, заключила врач.

Напомним, распространение смертельного вируса Нипах зафиксировали вблизи индийского города Калькутта. Накануне сообщалось, что заболели пять человек, около ста находятся на карантине. Препаратов или вакцин для лечения заболевших на данный момент нет. Подробнее о том, стоит ли опасаться россиянам этого вируса — в материале «Газеты.Ru».

