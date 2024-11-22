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В России объявили террористической сепаратистскую организацию

Верховный суд объявил террористическим «Форум свободных государств постРоссии»

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Максим Блинов/РИА Новости

Верховный суд России объявил террористической организацией «Форум свободных государств постРоссии». Об этом сообщается в Telegram-канале Генпрокуратуры России.

«Разделение России на отдельные государства, подчиненные влиянию недружественных стран – вот цель, которую поставили перед собой так называемые лидеры национал-сепаратистских движений, скрывающиеся за границей», — прокомментировали это решение в ведомстве.

Сообщается, что созданный в 2022 году форум поддерживает теракты и свержение властей РФ, а также участие в боевых действиях на стороне Украины. Вместе с форумом признаны террористическими его 172 структурных подразделения.

26 апреля Минюст РФ потребовал запретить «Антироссийское сепаратистское движение».

Перед этим министерство юстиции России включило движение ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ) в список запрещенных и ликвидированных в соответствии с решением суда.

Ранее в Таиланде у жителя после доноса изъяли «сепаратистскую» игру, побоявшись революции.

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