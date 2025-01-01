Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Суд оставил журналиста Катаева в списке иноагентов

Суд в Москве не исключил журналиста Дениса Катаева из списка иноагентов
close
Кирилл Каллиников/РИА Новости

Замоскворецкий суд Москвы не исключил журналиста Дениса Катаева (признан в РФ иностранным агентом) из списка иностранных агентов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на решение суда.

Отмечается, что суд отклонил иск Катаева к министерству юстиции, которое внесло его в соответствующий список.

В своем заявлении журналист настаивал на том, что статус иноагента дискредитирует его, но суд посчитал этот довод неубедительным.

В суде указали, что статус иноагента не предполагает и не содержит негативной оценки по отношению к гражданину со стороны государства, не рассчитан на формирование негативного отношения к его деятельности и тем самым не может восприниматься как проявление недоверия или желание его дискредитировать.

По данным суда, указанный статус обусловлен тем, что иноагент, освещая различные вопросы, вовлечен в систему правоотношений, связанных с получением денег и иного имущества от иностранных источников.

Минюст внес Катаева в реестр иноагентов в сентябре 2023 года. Журналист ранее работал на российском телеканале «Дождь» (признан Минюстом иноагентом и нежелательной в РФ организацией), сейчас является сотрудником французского СМИ.

Ранее журналист Дмитрий Муратов (признан в РФ иностранным агентом) обжаловал в суде свое внесение в реестр иноагентов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами