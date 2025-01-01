Суд оставил журналиста Катаева в списке иноагентов

Суд в Москве не исключил журналиста Дениса Катаева из списка иноагентов

Замоскворецкий суд Москвы не исключил журналиста Дениса Катаева (признан в РФ иностранным агентом) из списка иностранных агентов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на решение суда.

Отмечается, что суд отклонил иск Катаева к министерству юстиции, которое внесло его в соответствующий список.

В своем заявлении журналист настаивал на том, что статус иноагента дискредитирует его, но суд посчитал этот довод неубедительным.

В суде указали, что статус иноагента не предполагает и не содержит негативной оценки по отношению к гражданину со стороны государства, не рассчитан на формирование негативного отношения к его деятельности и тем самым не может восприниматься как проявление недоверия или желание его дискредитировать.

По данным суда, указанный статус обусловлен тем, что иноагент, освещая различные вопросы, вовлечен в систему правоотношений, связанных с получением денег и иного имущества от иностранных источников.

Минюст внес Катаева в реестр иноагентов в сентябре 2023 года. Журналист ранее работал на российском телеканале «Дождь» (признан Минюстом иноагентом и нежелательной в РФ организацией), сейчас является сотрудником французского СМИ.

Ранее журналист Дмитрий Муратов (признан в РФ иностранным агентом) обжаловал в суде свое внесение в реестр иноагентов.