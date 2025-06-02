«Выбить поддержку»: семья мигрантов из Мытищ требует вернуть жилищный сертификат на 24 млн рублей

В подмосковных Мытищах продолжается скандал вокруг выдачи жилищного сертификата многодетной семье мигрантов из Таджикистана, имеющих российское гражданство. Мать семерых детей Тахмина Самадова обратилась в суд с требованием вернуть ей документ, дающий право на приобретение жилья на 24 млн рублей. СК пять раз заводил уголовные дела о попытке мошенничества при получении сертификата, а прокуратура их отменяла.

В Мытищинский городской суд Московской области поступило исковое заявление от Тахмины Самадовой с требованием вернуть ей жилищный сертификат на 24 млн рублей, сообщает «Российская газета» («РГ»). Перед этим местная администрация отменила свое решение о выдаче субсидии семье мигрантов, а СК возбуждал уголовное дело по факту незаконного предоставления жилья по подложным документам.

История семьи Тахмины Самадовой и Рамазона Рахимова вызвала широкий резонанс в январе этого года. Беременная женщина, ее муж и семеро детей получили от администрации Мытищ сертификат на приобретение жилья как лица, нуждающиеся в улучшении жилищных условий.

В России они уже 15 лет, имеют российское гражданство. Официальные доходы невелики, всей семье приходится жить в однокомнатной квартире. Однако местные жители города сообщали, что на самом деле муж и жена занимаются бизнесом, и средства у них есть.

20 января председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил провести проверку.

«В социальных медиа сообщалось о возможных нарушениях при выдаче жилищных сертификатов на приобретение жилья в городском округе Мытищи Московской области. По данному факту следственными органами СК России по Московской области расследуется уголовное дело», — сообщалось в Telegram-канале ведомства.

По версии следствия, для получения сертификата Самадова предоставила ложные сведения — в частности, занизила доходы мужа и указала, что в квартире живут 13 человек, включая родственников, которые в реальности находятся в Таджикистане. Это позволило семье получить статус малоимущих и право на субсидию.

В квартире провели обыск, во время которого нашли дорогие телефоны стоимостью 120 и 140 тыс. рублей — дело само по себе неподсудное, но плохо сочетающееся с образом сильно нуждающейся малоимущей семьи. В итоге СК РФ возбудил уголовное дело по статье о мошенничестве при получении выплат и начал проверку деятельности администрации по обвинению в халатности.

Однако с точки зрения закона уголовное дело оказалось непростым, так как прокуратура пять раз прекращала его . В конце мая в рамках Петербургского международного юридического форума Бастрыкин заявил, что глава Мытищинского городского округа Юлия Купецкая «неплохо выкручивается» из этой истории.

«В Мытищах история до сих пор продолжается, больше полугода, она у меня на контроле, и то победить не можем», — посетовал глава ведомства.

Бастрыкин заявил, что Самадова и Рахимов «приписали себе еще двух детей, приписали, что якобы два каких-то брата участвовали в специальной военной операции, а на самом деле они судимы за распространение наркоты, и так дальше».

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«Умысел не доказан»

В апреле дело дошло до суда. Зал Мытищинского городского суда был переполнен. Позиция прокуратуры резко не сходилась с позицией Следственного комитета.

В частности, следователь утверждал, что они нашли доказательство подлога — фальшивую выписку из домовой книги, а доходы семьи были занижены в разы. В ответ прокуратура заявила, что представленные доказательства неубедительны, следствием не доказан умысел, а ошибки в документах — это еще не мошенничество.

При этом в ходе разбирательства выяснилось, что глава округа Юлия Купецкая и многодетная мать Тахмина Самадова ранее были лично знакомы: Самадова работала в администрации уборщицей. Это вызвало подозрения в личной заинтересованности чиновницы, обосновать которые пока не удалось.

Судебный процесс продолжается, решение не вынесено. Следующее заседание пройдет в июле.

Глава комитета Госдумы по соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов назвал ситуацию с судом «дикой».

«Она столько наделала шуму, так подняла градус социальной напряженности. Этой семье помалкивать бы, но они же продолжают лезть, нагло выбивать себе из государства якобы положенную меру поддержки. Для этого есть комиссия, которая должна была принимать решение, исследуя все обстоятельства происходящего, и проверять, соответствует или не соответствует данная семья критериям нуждаемости в улучшении жилищных условий», — сказал Нилов NEWS.ru.

По его словам, если власти «приняли законное решение выдать сертификат», то неясно, почему сертификат был отозван.

«Значит, не все так гладко. Очевидно, что это продолжающееся напорство и бестактное поведение. Это эмоциональная попытка все равно добиться поставленной цели любой ценой, — добавил Нилов.