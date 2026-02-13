Российскую альпинистку Наговицыну до сих пор не признали погибшей

Семья российской альпинистки Натальи Наговицыной, пропавшей в горах Киргизии, не обращалась с заявлением о признании ее погибшей. Об этом заявил посол России в Бишкеке Сергей Вакунов в беседе с РИА Новости.

«Соответствующего заявления о признании ее погибшей от сына альпинистки Михаила Сергеевича Наговицына, по нашей информации, в киргизские судебные органы не поступало. В случае его обращения к нам по этому вопросу готовы оказать необходимое содействие», — сказал дипломат.

На вопрос о возможной эвакуации тела альпинистки со склона пика Победы, Вакунов ответил, что этим занимаются родственники, принимающие туристические фирмы и профильные государственные органы.

Наговицина в составе альпинистской группы из четырех человек, включая ее саму, начала восхождение на пик Победы в начале августа прошлого года. Она сломала ногу 12 августа, из-за чего осталась в палатке на высоте 7200. На следующий день к ней поднялись альпинисты ее группы, предприняли попытку ей помочь, однако спуститься с Наговициной вниз не вышло. После этого было сделано несколько попыток помочь альпинистке, в том числе при помощи вертолетов, однако все они закончились неудачно. Основным фактором неудачной спасательной операции стала погода.

23 августа начальник базового лагеря альпинистов Дмитрий Греков сообщил, что операция по спасению Наговициной окончена. После этого в СМИ появилось несколько сообщений, что альпинистку могут попробовать спасти еще раз, однако попыток предпринято не было.

Ранее застрявшую альпинистку Наговицину обвинили в халатности.