«Двигались медленно»: альпинист о состоянии Наговициной на пике Победы

Группа застрявшей в горах Киргизии россиянки Натальи Наговицыной шла очень медленно на пике Победы. Об этом в комментарии сообщил РИА Новости альпинист из России Баир Батуев, пострадавший при попытке ее спасения.

«Мы ее видели на склоне горы. Они как раз поднимались вверх. Я не могу ничего сказать про ее акклиматизацию или физическое состояние на тот момент, просто не знаю. Но двигались они очень медленно», — поделился он.

Наговицина в составе альпинистской группы из четырех человек, включая ее саму, начала восхождение на пик Победы в начале августа. Она сломала ногу 12 августа, из-за чего осталась в палатке на высоте 7200. На следующий день к ней поднялись альпинисты ее группы, предприняли попытку ей помочь, однако спуститься с Наговициной вниз не вышло. После этого было сделано несколько попыток помочь альпинистке, в том числе при помощи вертолетов, однако все они закончились неудачно. Основным фактором неудачной спасательной операции стала погода.

23 августа начальник базового лагеря альпинистов Дмитрий Греков сообщил, что операция по спасению Наговициной окончена. После этого в СМИ появилось несколько сообщений, что альпинистку могут попробовать спасти еще раз, однако попыток предпринято не было.

27 августа Госкомитет нацбезопасности Киргизии провел аэровидеосъемку места на пике Победы и заснял палатку альпинистки. Признаков жизни у Наговициной обнаружено не было.

