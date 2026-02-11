Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы Эпштейна
Общество

Бастрыкин потребовал доклад по делу о взрыве в автомобиле во Фрязине

Бастрыкин потребовал доклад по делу о покушении на убийство во Фрязине

Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин потребовал доклад по уголовному делу о покушении на убийство общеопасным способом в подмосковном Фрязино. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в Мах, публикуя кадры оперативной съемки с места происшествия.

На опубликованном видео показан внедорожник Nissan с открытыми дверями, стоящий недалеко от железнодорожного переезда. На кадрах видно, что на месте водителя после сработала подушка безопасности. Также показана работа следователя и криминалиста на месте происшествия.

«Главой ведомства дано поручение руководителю ГСУ СК России по Московской области Ярославу Яковлеву представить оперативный доклад о первоначальных результатах следствия», — говорится в сообщении СК.

По информации следствия, инцидент произошел накануне на железнодорожном переезде во Фрязине. В автомобиле, в котором находился мужчина, произошел хлопок неустановленного устройства. В результате произошедшего водитель получил осколочное ранение голени, его госпитализировали.

Telegram-канал 112 в свою очередь сообщал, что незадолго до взрыва пострадавший обнаружил в машине дырку в полу и сообщил об этом в экстренные службы, заявив, что в автомобиле, предположительно, находится бомба.

В СК добавили, что по факту произошедшего возбудили уголовное дело по статьям о покушении, совершенном общеопасным способом, а также о незаконном обороте взрывчатых веществ.

Ранее в Подольске произошел похожий взрыв.
 
Теперь вы знаете
Скупают кокошники и ходят в лаптях. Как проявляется тренд на все русское
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!