Бастрыкин потребовал доклад по делу о взрыве в автомобиле во Фрязине

Бастрыкин потребовал доклад по делу о покушении на убийство во Фрязине

Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин потребовал доклад по уголовному делу о покушении на убийство общеопасным способом в подмосковном Фрязино. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в Мах, публикуя кадры оперативной съемки с места происшествия.

На опубликованном видео показан внедорожник Nissan с открытыми дверями, стоящий недалеко от железнодорожного переезда. На кадрах видно, что на месте водителя после сработала подушка безопасности. Также показана работа следователя и криминалиста на месте происшествия.

«Главой ведомства дано поручение руководителю ГСУ СК России по Московской области Ярославу Яковлеву представить оперативный доклад о первоначальных результатах следствия», — говорится в сообщении СК.

По информации следствия, инцидент произошел накануне на железнодорожном переезде во Фрязине. В автомобиле, в котором находился мужчина, произошел хлопок неустановленного устройства. В результате произошедшего водитель получил осколочное ранение голени, его госпитализировали.

Telegram-канал 112 в свою очередь сообщал, что незадолго до взрыва пострадавший обнаружил в машине дырку в полу и сообщил об этом в экстренные службы, заявив, что в автомобиле, предположительно, находится бомба.

В СК добавили, что по факту произошедшего возбудили уголовное дело по статьям о покушении, совершенном общеопасным способом, а также о незаконном обороте взрывчатых веществ.

Ранее в Подольске произошел похожий взрыв.