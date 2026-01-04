Размер шрифта
В Госдуме уточнили сроки введения новой модели семейной ипотеки

Аксаков: закон о дифференцированной семейной ипотеке могут принять в 2026 году
Законопроект о введении дифференцированной ставки по семейной ипотеке планируется принять в первом квартале 2026 года. Об этом сообщил РИА Новости глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Он указывал, что в рамках инициативы обсуждается снижение ставки до 4% для семей с тремя детьми, сохранение уровня 6% для семей с двумя детьми, а также повышение ставки до 10–12% для семей, в которых есть один ребенок.

По словам Аксакова, в настоящее время документ вызывает неоднозначную реакцию у участников рынка, в том числе у застройщиков. Он отметил, что по законопроекту продолжаются консультации с Банком России, Минфином и Минстроем.

Депутат пояснил, что выступает за установление ипотечной ставки в зависимости от количества детей в семье. В частности, для семей с первым ребенком, по его мнению, должна действовать льготная, но более высокая ставка, которая может составить около 10%. При этом уровень ставки может корректироваться по мере снижения ключевой ставки.

Аксаков также допустил, что при снижении ключевой ставки до 14% ипотечная ставка для семей с одним ребенком может опуститься до 8%, а затем и до 6%. Для семей со вторым ребенком предлагается сохранить ставку на уровне 6%, как это предусмотрено действующими условиями, а при рождении третьего и последующих детей — снизить ее до 4%.

Ранее в Общественной палате предложили выдавать жилье семьям.

