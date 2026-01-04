Размер шрифта
В Общественной палате предложили выдавать жилье семьям

В Общественной палате предложили выдавать жилье многодетным семьям
В России предложили использовать советский опыт и предоставлять многодетным семьям бесплатное жилье. Об этом в интервью ТАСС рассказал председатель комиссии Общественной палаты (ОП) России по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко.

По его словам, это возможно, «если государство вернется к теме масштабного строительства социального жилья, которое было в Советском Союзе начиная с 1960-х годов, и свяжет это с планами людей на рождение ребенка, то это окажется самым эффективным путем повышения демографии в стране».

Рыбальченко отметил, что благодаря строительству социального жилья и обещанию обеспечить каждую семью отдельной квартирой до 2000 года, число рождений на одну женщину превысило 2,1. Сейчас коэффициент рождаемости в России составляет примерно 1,4.

До этого сообщалось, что сейчас большинство молодых семей не заводят даже первого ребенка из-за отсутствия жилья. Зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко заявил «Газете.Ru», что при повышении ставки по семейной ипотеке до 12% россияне просто не будут заводить детей.

