По факту стрельбы в анапском техникуме возбудили уголовное дело

СК возбудил уголовное дело после стрельбы в техникуме в Анапе
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту стрельбы в учебном учреждении в Анапе. Об этом сообщило управление ведомства по Краснодарскому краю на своем сайте.

«По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, а также причин и условий, способствовавших совершению преступлений», — говорится в сообщении.

В СК добавили, что в настоящее время подозреваемый в нападении задержан. На место происшествия выехала группа следователей и криминалистов, отметили в ведомстве.

11 февраля студент первого курса открыл стрельбу в техникуме во время занятий второй смены. По предварительной информации он произвел не менее шести выстрелов из охотничьего ружья 12-го калибра, ранены несколько человек. Оружие могло принадлежать одному из родственников молодого человека. Юношу задержали сотрудники Росгвардии. Территория рядом с учебным заведением была перекрыта.

Ранее появилось видео задержания устроившего стрельбу у техникума в Анапе.
 
