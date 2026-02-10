Россиян возмутили взлетевшие счета за ЖКХ

Baza: россияне пожаловались на выросшие вдвое после индексации счета за ЖКУ

Россияне возмутились росту цен на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ). В некоторых регионах стоимость подскочила вдвое, пишет Telegram-канал Baza.

«Жалобы на сильно растущие тарифы исходят из Подмосковья, Краснодарского края, Владимирской области, Санкт-Петербурга, Ростовской области — жители говорят о двойных тарифах за отопление и перерасчетах за декабрь по новым ставкам», — сказано в посте.

По данным канала, в одном из жилых комплексов в Одинцово Московской области счет составил 19 тысяч рублей за двухкомнатную квартиру, раньше жильцы платили 11 тысяч рублей.

Кроме того, в квитанции появилась новая статья расходов в размере 500 рублей — добровольное страхование. Управляющие компании объясняют происходящее переходом в МосОблЕИРЦ и «доначислениями».

Накануне ЛДПР обратилась в Генпрокуратуру России с просьбой провести проверку в регионах страны, чтобы выявить факты необоснованного повышения управляющими организациями размера платы за ЖКУ. Так, лидер партии Леонид Слуцкий обратил внимание на то, что после повышения ставки налога на добавленную стоимость в январе управляющие организации в некоторых регионах России стали увеличивать стоимость коммунальных услуг.

