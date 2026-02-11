Пенсионные баллы за отпуск по уходу за ребенком предложили повысить в разы

Пенсионные баллы за отпуск по уходу за ребенком могут вырасти в разы. Законопроект об их повышении направил в правительство России депутат Госдумы от ЛДПР Дмитрий Новиков, сообщает в своем Telegram-канале фракция партии.

За календарный год такого отпуска с первым ребенком он предлагает начислять 6 пенсионных баллов вместо нынешних 1,8 — то есть повысить их более чем втрое.

В отпуске со вторым ребенком законопроект предусматривает начисление 8 баллов за год, а с третьим и последующими детьми — 10 баллов. Сейчас россияне получают в эти периоды по 3,6 балла и 5,4 балла соответственно.

Повышение особенно актуально для многодетных родителей, пояснил Новиков. По его словам, годами оставаясь в отпуске по уходу за детьми, россиянки рискуют не накопить пенсионные баллы, требуемые для получения страховой пенсии по старости.

«Родительский труд тоже работа, тем более если речь о многодетных семьях», — подчеркнул автор законопроекта.

Он уточнил, что 11 февраля направил документ в правительство для получения отзыва.

Что касается страхового стажа, то с 2026 года в него будут полностью включать отпуск по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет.

Право на страховую пенсию по старости имеют россияне, накопившие не менее 30 пенсионных баллов. При необходимости их можно докупить: в 2026 году один балл стал стоить 65,6 тысячи рублей. За 10 лет — с тех пор, как в России ввели формулу расчета пенсии с учетом стажа и индивидуального коэффициента — стоимость балла выросла вдвое.

