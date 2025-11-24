На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Пенсионные баллы подорожали в два раза с момента введения пенсионной формулы

Экономист Балынин: стоимость баллов для пенсии выросла вдвое за 10 лет
Ekkasit A Siam/Shutterstock/FOTODOM

За десять лет стоимость одного индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК) и размер фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости выросли почти в 2,3 раза. Об этом «Газете.Ru» сказал кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

«Размер страховой пенсии по старости в России формируется из двух слагаемых: ИПК на его стоимость и фиксированной выплаты. По действующей формуле, которая применяется с 2015 года, оба параметра ежегодно индексируются. В 2025 году стоимость одного пенсионного балла составляет 145,69 рубля, фиксированная выплата — 8907,70 рубля. С момента введения формулы эти значения выросли почти в 2,3 раза (с 64,10 рубля и 3935 рублей соответственно), что отражает приоритетность пенсионного обеспечения», — отметил Балынин.

По его словам, количество ИПК зависит от официальной зарплаты: работодатель ежемесячно уплачивает страховые взносы, которые формируют пенсионные права граждан. Балынин уточнил, что, например, при доходе в 75 тыс. рублей в 2025 году россиянин получает 3,262 ИПК в год.

С 2026 года ожидается повышение стоимости одного ИПК до 156,76 рубля, фиксированной выплаты — до 9584,69 рубля, напомнил Балынин. Он добавил, что на следующий год также запланирована досрочная индексация страховых пенсий — с января, а не с февраля, как предполагалось. Темп повышения превышает прогнозную инфляцию и составит 7,6%.

Пенсионная формула в России была введена с 1 января 2015 года.

В 2026 году на пенсию выйдут мужчины 64 лет и женщины 59 лет. Для получения страховой пенсии по старости им нужно от 15 лет страхового стажа и минимум 30 ИПК.

Ранее стало известно, сколько баллов нужно для средней пенсии.

