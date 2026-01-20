В России сняли ограничения на включение декретного отпуска в страховой стаж

Кабмин: все периоды отпуска по уходу за ребенком пойдут в страховой стаж

С 2026 года в России в страховом стаже родителей будут учитываться все периоды отпуска по уходу за ребенком до полутора лет без ограничения. Об этом сообщает пресс-служба кабмина, отметив, что соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Уточняется, что подобное решение позволит увеличить размер пенсии родителей, у которых пять и более детей.

В правительстве также напомнили, что до 2026 года в стаж засчитывался только период ухода за каждым ребенком, но не более 6 лет суммарно, а это в свою очередь позволяло учитывать уход лишь за четырьмя детьми.

В постановлении также разъясняется порядок подсчета страхового стажа при рождении двух и более детей в случае многоплодной беременности: теперь периоды ухода за каждым таким ребенком до 1,5 лет будут суммироваться.

«Например, уход за близнецами в течение полутора лет даст родителю 3 года страхового стажа», — пояснили в пресс-службе кабмина.

Накануне депутаты от фракции ЛДПР внесли на рассмотрение Госдумы инициативу, позволяющую признавать многодетных матерей, воспитавших трех и более детей, ветеранами труда. Распространить эту меру парламентарии предложили на женщин, которые имеют официальный стаж работы не менее 15 лет.

Ранее Володин рассказал о новом законе, направленном на поддержку семей с детьми.