Экономист объяснил, как набрать пенсионные баллы

Размер пенсии зависит от индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК), используемого Социальным фондом для расчета итоговой суммы ежемесячных выплат. Пенсионные баллы начисляются за каждый год работы и за некоторую другую социальную деятельность, рассказал Life.ru экономист, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Петр Щербаченко.

Согласно новому постановлению Правительства России от 31 октября 2025 года № 1705, новая предельная величина базы для начисления страховых взносов на 2026 год составляет 2 979 000 рублей. За 10 баллов, на величину которых напрямую влияет величина заработной платы, начисляется 248 250 рублей в месяц. Чем выше официальный доход, не превышающий установленную базу для взносов, тем ближе значение ИПК к максимальному количеству баллов.

Однако эксперт рассказал, что заработать пенсионные баллы можно с помощью нескольких других способов. Например, согласно Федеральному закону № 400 «О страховых пенсиях» в стаж могут быть также включены «нестраховые» периоды, в числе которых отпуск по уходу одно родителя за всеми своими детьми до полутора лет, но не более шести лет суммарно. Уход за первым ребенком приносит 1,8 баллов за полный год, за второго ребенка начисляют 3,6 балла, а за третьего и четвертого — 5,4 баллов. При этом баллы, которые можно получить лишь в случае отсутствия у родителя трудовых отношений, начисляются не более чем за четверых детей.

По словам экономиста, 1,8 пенсионных балла также можно получить за уход за ребенком-инвалидом или за пожилым человеком старше 80 лет. Такой же размер страхового стажа за календарный год начисляется в период пребывания в добровольческом формировании, а за период участия в СВО — 3,6 за аналогичный период.

Эксперт отметил, что у граждан есть возможность купить недостающие пенсионные баллы. Минимальный размер добровольных взносов в 2025 году, который накопит год стажа и 0,975 ИПК, составил 59 241,60 рублей.

«Максимальная сумма, которую самозанятый может внести в текущем году, составляет 473 932,80 руб. Такой взнос позволит сформировать один год стажа и 7,799 ИПК. Добровольные взносы позволяют увеличить будущую пенсию за счёт уплаты страховых взносов за себя или другого человека. При необходимости взносы можно делать не за себя, а за другое лицо, например, пожилого родственника или неработающую жену-домохозяйку», — отметил Щербаченко.

Ранее в Госдуме призвали изменить подход к расчету минимальной пенсии.